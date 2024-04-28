Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Neşet Kaya'nın (59) kullandığı 48 ED 876 plakalı traktör, Kafaca Mahallesi'nde devrildi.
Sürücünün traktörün altında kaldığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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