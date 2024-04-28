Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Neşet Kaya (59), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Neşet Kaya (59), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Yatağan'ın Kafaca Kaplancık Mahallesi'nde meydana geldi. Neşet Kaya'nın kullandığı 48 ED 876 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi
        Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi
        Fethiye'de evlerin arasında bulunan kaya sansarı doğaya salındı
        Fethiye'de evlerin arasında bulunan kaya sansarı doğaya salındı
        Çağdaş Bodrum kahroldu
        Çağdaş Bodrum kahroldu
        Dünyaca ünlü fizikçiler Fethiye'de buluştu; 'Sıcaklık 2 derece daha artarsa...
        Dünyaca ünlü fizikçiler Fethiye'de buluştu; 'Sıcaklık 2 derece daha artarsa...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu
        Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu