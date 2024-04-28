Çağdaş Bodrum kahroldu

Bodrum Spor Salonu, Basketbol Federasyonu'nun tribün yönetmeliğine aykırı olduğu için iç saha maçlarını Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oynamak zorunda kalan Bodrum ekibi zorlu ligde direnemedi. Ligde son 8 haftada yalnız kendisi gibi ilk yılında küme düşen Samsunspor'u yenebilen Çağdaş Bodrum, dün 87-67'lik Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetiyle lige havlu attı. Ligde 28 maçta 8 galibiyette kalarak kurtuluş umutlarını matematiksel olarak tüketen Bodrum ekibi son 2 karşılaşmasında prestij mücadelesi verecek.

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