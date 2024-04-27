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        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği ile yürüyüşe çıkan ve kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:51
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        Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği ile yürüyüşe çıkan ve kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.

        Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisinde dün sabah saatlerinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan Burak Dinler'den (32) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama çalışması başlattı.

        Ekipler, bir süre sonra Dinler'in cansız bedenine ulaştı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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