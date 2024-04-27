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        Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:44
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        Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Ramazan Gökal (58) idaresindeki 07 AGU 54 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Eşen Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gökal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gökal'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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