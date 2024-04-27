Fethiyespor son iç saha sınavında Etimesgut'u ağırlayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor yarın evinde küme düşme ihtimali bulunan Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Abdulah Volkan Aydın görev yapacak. Fethiyespor teknik patronu Selahaddin Dinçel, bu sezon son kez iç saha maçına çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz" dedi.

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