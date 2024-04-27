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        Fethiyespor son iç saha sınavında Etimesgut'u ağırlayacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor yarın evinde küme düşme ihtimali bulunan Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:02
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        Fethiyespor son iç saha sınavında Etimesgut'u ağırlayacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor yarın evinde küme düşme ihtimali bulunan Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Abdulah Volkan Aydın görev yapacak. Fethiyespor teknik patronu Selahaddin Dinçel, bu sezon son kez iç saha maçına çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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