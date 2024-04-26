Muğla'da 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.M.K. idaresindeki 03 ADA 094 plakalı otomobil, Karaköy Mahallesi'nde park edilen 4 motosiklet ve kamyonete çarparak durabildi.
Otomobil sürücüsü ile yanındaki S.A'nın yaralandığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar gelen sağlık görevlilerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü S.M.K'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.
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