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        Muğla'da 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 22:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:41
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        Muğla'da 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde park halindeki 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        S.M.K. idaresindeki 03 ADA 094 plakalı otomobil, Karaköy Mahallesi'nde park edilen 4 motosiklet ve kamyonete çarparak durabildi.

        Otomobil sürücüsü ile yanındaki S.A'nın yaralandığı kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar gelen sağlık görevlilerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü S.M.K'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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