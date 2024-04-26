Çağdaş Bodrumspor Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı.
Menteşe Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'te oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, maçı kazanmak için sahaya çıkacak.
Çağdaş Bodrumspor Kulübü; Muğla halkını, sporseverleri ve basketbol tutkunlarını, karşılaşmayı birlikte izlemeye davet ederek, yarınki müsabaka için takımlarına destek çağrısında bulundu.
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