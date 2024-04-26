Çağdaş Bodrumspor Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır

Çağdaş Bodrumspor Kulübü; Muğla halkını, sporseverleri ve basketbol tutkunlarını, karşılaşmayı birlikte izlemeye davet ederek, yarınki müsabaka için takımlarına destek çağrısında bulundu.

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