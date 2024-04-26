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        Komşusunun muayenehanesinde serum sonrası kalbi duran kadın, kaldırıldığı hastanede öldü

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, halsizlik şikayetiyle komşusu Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 18:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:30
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        Komşusunun muayenehanesinde serum sonrası kalbi duran kadın, kaldırıldığı hastanede öldü
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, halsizlik şikayetiyle komşusu Dr. A.S.'ye ait özel muayenehaneye giden Bedriye Kesmen'in (63), serum takılması sonrası kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan Kesmen, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Kesmen'in kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

        Fethiye'de 3 çocuk annesi Bedriye Kesmen, önceki gün halsizlik şikayetiyle özel muayenesi olan komşusu Dr. A.S.'ye gitti. İddiaya göre doktor, muayene ettiği Kesmen'e serum taktırdı. Kısa bir süre sonra fenalaşan Kesmen'in kalbi durdu. Kesmen'in duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kesmen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesmen'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesmen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Ertuğrul Gazi Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kesmen'in ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ile ortaya çıkacağı belirtildi.

        'DEFALARCA UYGULANAN TEDAVİDEN BAŞKA BİR ŞEY YAPILMADI'

        Olayın ardından konuşan Dr. A.S. ise "Hastamız solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle bize sık sık gelmekteydi. Aynı serumdan daha önce de çok sefer kendisine uyguladık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kez serumdan sonra rahatsızlanınca gerekli tedbirleri alıp, ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Orada durumu düzeldi. Tekrar fenalaşıp bilinç kaybı yaşayınca yoğun bakıma alındı, sonrasında yaşamını yitirdi. Olay savcılığa intikal etti. Kendisine daha önce defalarca uygulanan tedaviden başka bir şey yapılmadı. Alerjik bir reaksiyon, kalp krizi ya da başka bir nedenle böyle bir olayın yaşanıp, yaşanmadığı adli tıptan çıkacak rapor ile belli olacaktır. Böyle bir olay yaşandığı için biz de üzgünüz" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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