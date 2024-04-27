Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da cimnastik yarışması düzenlendi

        Muğla'da Cimnastik Kulübü tarafından geleneksel cimnastik yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da cimnastik yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da Cimnastik Kulübü tarafından geleneksel cimnastik yarışması yapıldı.

        Menteşe Spor Salonu'nda 138 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada küçük yaştaki sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Ailelerin heyecanları yarışmaya yansırken, parkurun ardından yarışmaya katılan sporculara Muğla Cimnastik Kulübü tarafından madalyaları taktim edildi.

        Muğla Cimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan Güngör, Gazi Meclisin 104. yılında çocukları bir nebze mutlu etmek ve bu şuuru erken yaşta sahiplenmeleri için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

        Etkinliğin düzenlenmesinde destek veren Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'a teşekkür eden Güngör, çocukların bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol...
        Muğla'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında protokol...
        Bodrum FK garanti arıyor
        Bodrum FK garanti arıyor
        Fethiyespor son iç saha sınavında Etimesgut'u ağırlayacak
        Fethiyespor son iç saha sınavında Etimesgut'u ağırlayacak
        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi...
        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi...
        Muğla'da 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Muğla'da 4 motosiklet ve kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çağdaş Bodrumspor Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına h...
        Çağdaş Bodrumspor Basketbol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına h...