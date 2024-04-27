Muğla'da cimnastik yarışması düzenlendi

Etkinliğin düzenlenmesinde destek veren Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'a teşekkür eden Güngör, çocukların bayramını kutladı.

Muğla Cimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan Güngör, Gazi Meclisin 104. yılında çocukları bir nebze mutlu etmek ve bu şuuru erken yaşta sahiplenmeleri için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Menteşe Spor Salonu'nda 138 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada küçük yaştaki sporcular kıyasıya mücadele etti.

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