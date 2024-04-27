Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Menteşe
Hakemler:Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail Binbir
Çağdaş Bodrumspor: Artis 12, Warren 19, Moore 3, Johnson 6, Ahmet Duverioğlu 4, Ahmet Fatih Cantitiz 9, Can Uğur Öğüt 9, Cavit Ege Havsa 3, Berkay Genç 2, Melih Kurtay, Norris, Erkan Veyseloğlu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Sinan Sağlam, Cruz 15, Luther 16, Ege Arar 2, Anderson 8, Dorukhan Engindeniz 8, Terry 6, Barış Çağan Özkan 5, Ayberk Olmaz 2, Mustafa Baki Görür 3, Kaan Sarıaslan
1. Periyot: 15-24
Devre: 38-45
3. Periyot: 52-63
MUĞLA
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