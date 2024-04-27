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        Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu

        SALON:MenteşeHAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail BinbirÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 12, Warren 19, Moore 3, Ahmet Düverioğlu 4, Norris 6, Can Uğur Öğüt 9, Fatih Cantitiz 9, Melih Kurtay, Berkay Genç 2, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 3MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 22, Sinan Sağlam, Cruz 15, Luther 16, Ege Arar 2, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür 3, Ayberk Olmaz 2, Anderson 8, Dorukhan Engindeniz 8, Terry 6, Barış Çağan Özkan 51'İNCİ PERİYOT: 15-24İLK YARI: 38-453'ÜNCÜ PERİYOT: 52-63Basketbol Süper Ligi'nde Samsunspor'dan sonra küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:52
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        Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu
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        SALON:Menteşe

        HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail Binbir

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 12, Warren 19, Moore 3, Ahmet Düverioğlu 4, Norris 6, Can Uğur Öğüt 9, Fatih Cantitiz 9, Melih Kurtay, Berkay Genç 2, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 3

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 22, Sinan Sağlam, Cruz 15, Luther 16, Ege Arar 2, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür 3, Ayberk Olmaz 2, Anderson 8, Dorukhan Engindeniz 8, Terry 6, Barış Çağan Özkan 5

        1'İNCİ PERİYOT: 15-24

        İLK YARI: 38-45

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-63

        Basketbol Süper Ligi'nde Samsunspor'dan sonra küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu. Samsunspor gibi ligdeki ilk sezonunu geçiren Bodrum ekibi, evinde Play-Off'u garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 yenilerek kurtuluş umutlarını matematiksel olarak tüketti. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 15-24, ilk yarısı 38-45, üçüncü periyodu da 52-63 sonuçlandı. Bu sonuçla 28 maçta 8 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum'un bitime 2 maç kala kurtuluş umudu kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16 galibiyete ulaştı.

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