Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu

SALON:Menteşe

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, İsmail Binbir

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 12, Warren 19, Moore 3, Ahmet Düverioğlu 4, Norris 6, Can Uğur Öğüt 9, Fatih Cantitiz 9, Melih Kurtay, Berkay Genç 2, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 3

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 22, Sinan Sağlam, Cruz 15, Luther 16, Ege Arar 2, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür 3, Ayberk Olmaz 2, Anderson 8, Dorukhan Engindeniz 8, Terry 6, Barış Çağan Özkan 5

1'İNCİ PERİYOT: 15-24

İLK YARI: 38-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-63

Basketbol Süper Ligi'nde Samsunspor'dan sonra küme düşen ikinci takım Çağdaş Bodrum Spor oldu. Samsunspor gibi ligdeki ilk sezonunu geçiren Bodrum ekibi, evinde Play-Off'u garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 yenilerek kurtuluş umutlarını matematiksel olarak tüketti. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 15-24, ilk yarısı 38-45, üçüncü periyodu da 52-63 sonuçlandı. Bu sonuçla 28 maçta 8 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum'un bitime 2 maç kala kurtuluş umudu kalmadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 16 galibiyete ulaştı.