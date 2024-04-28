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        Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi

        Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:15
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        Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi
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        Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Santorini Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 230 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

        Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyen turistler alışveriş yaptı, bazıları da güzel havayı değerlendirerek sahilde güneşlendi.

        Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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