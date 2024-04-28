Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi
Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Santorini Limanı'ndan gelen 159 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 230 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.
Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyen turistler alışveriş yaptı, bazıları da güzel havayı değerlendirerek sahilde güneşlendi.
Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
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