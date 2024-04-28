Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisi
Salon:BodrumSpor Salonu
Hakemler: Turgut Işık, Anıl Veziroğlu, Nihat Kara
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Sevgi Tonguç 20, Mira Balotu 10, Aslı Çil, Mısra Albayrak 12, Cansu Yetiş, Simge Tokmak, Collier 28, Aylin Darınç, Özge Bilgin, İrem Aleyna Akat 14, Kardelen Gezgin
Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Senay Zeybek 9, Meryem Gültekin 13, Eylül Minez 10, Kübra Dicle, Rabia Gülşah Çelebi 4, Melis Dilara Lafatan, Melisa Korkmaz 5, Gizem Akcan, Senanur Demir, Hande Çelebi, Mazyck 30, Şevval Ercan
1. Periyot: 22-15
Devre: 49-32
3. Periyot: 65-55
MUĞLA
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