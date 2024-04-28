Muğla'da küresel iklim değişikliğinde zeytin ağaçlarının önemi değerlendirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 2. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı'nın ikinci gününde zeytinyağı tadımı yaptırıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte 3 bin 200 yaşındaki zeytin ağacından elde edilmiş zeytinyağı 300 katılımcıya ikram edildi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın engellenmesinde zeytin ağaçlarının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.