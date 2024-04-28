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        Muğla'da küresel iklim değişikliğinde zeytin ağaçlarının önemi değerlendirildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 2. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı'nın ikinci gününde zeytinyağı tadımı yaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:01
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        Muğla'da küresel iklim değişikliğinde zeytin ağaçlarının önemi değerlendirildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 2. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı'nın ikinci gününde zeytinyağı tadımı yaptırıldı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte 3 bin 200 yaşındaki zeytin ağacından elde edilmiş zeytinyağı 300 katılımcıya ikram edildi.

        Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın engellenmesinde zeytin ağaçlarının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman da Fethiye'de uluslararası bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Muğla'da yetiştirilen zeytin ağaçlarının tanıtımı ve faydalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldığını ifade etti.

        Konferans, 4 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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