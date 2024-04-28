Fethiyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor, küme düşme ihtimali bulunan Etimesgut Belediyespor'la evinde golsüz berabere kaldı. İki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Fethiyespor 44 puana yükselirken, Etimesgut Belediyespor puanını 39 yaptı. Etimesgut Belediyespor son maçlar öncesi ligde kalışını matematiksel olarak ilan edemedi.

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