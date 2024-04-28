Muğla'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 14 kişi yaralandı

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 48 S 5086 plakalı servis minibüsü ile 48 BR 882 plakalı ticari minibüs, Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağı'nda çarpıştı.

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