Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 31-26 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 31-26 mağlup etti.
Ev sahibi takım, Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da 16-14 üstün tamamladı.
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