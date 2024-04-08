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        Bodrum'da son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:05
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        Bodrum'da son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
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        MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 15 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikameti Yeni Hastane Kavşağı'nda yer yer trafik durdu. Polis ve jandarma ekipleri, arife gününde artması beklenen araç yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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