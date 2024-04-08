Bodrum'da son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 15 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikameti Yeni Hastane Kavşağı'nda yer yer trafik durdu. Polis ve jandarma ekipleri, arife gününde artması beklenen araç yoğunluğun azaltılması için çalışma başlattı.

MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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