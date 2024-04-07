Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları tamamlandı

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları sona erdi.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun beşinci ayağına, 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından marinada düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.

IRC A'da "Mersin Yelken Akademisi" adlı teknenin ekibinin birinci olduğu yarışlarda, IRC B1'de "Nora İnfinia" ekibi, IRC B2'de "Joy Lemon" ekibi, IRC B3'de de "Layd Sollare Define Sailing Team" teknesinin ekibi birincilik elde etti.