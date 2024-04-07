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        Bodrum FK iç sahada kayıp

        1'inciLig'de Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü son maçında evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalırken, evindeki son 3 karşılaşmayı kazanamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:16
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        Bodrum FK iç sahada kayıp
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        1'inciLig'de Play-Off'a kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü son maçında evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalırken, evindeki son 3 karşılaşmayı kazanamadı. Bodrum İlçe Stadı'nda en son düşme hattındaki Altay'ı 3-0'lık skorla geçen yeşil-beyazlılar ardından oynadığı Eyüpspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmalarından galibiyet çıkaramadı. Eyüpspor'a 1-0 yenilen ve o maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Ege ekibi Boluspor'la 1-1, Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Son 3 iç saha maçında 7 puan bırakan Bodrum FK, zirve yarışından uzak kaldı.

        Ankara Keçiörengücü maçında pozisyon bulamadıklarını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Üçüncü bölgede doğru ayaklarla buluşamadık. Buluşturduğumuzda ise doğru işler yapamadık. Son 10 dakika baskıyı da kurduk ama yetmedi. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. İyi bir oyun olmadı. Seyircinin olmaması bence bunda çok büyük bir etken ortaya çıkardı" dedi.

        Ligde normal sezonun bitimine 5 maç kala 48 puanla Play-Off barajındaki yerini koruyan Bodrum ekibi önümüzdeki hafta Adanaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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