Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

        Muğla'da düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 4. ayak mücadelesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:40 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 4. ayak mücadelesi sona erdi.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15'incisini düzenlediği kış trofesinin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Belçika, Fransa, Almanya, Kazakistan ve Rusya'dan 32 yelkenli yat ile 290 sporcu katıldı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifingle hazırlıklarını tamamlayan yatlar, bağlı bulundukları Marmaris'teki Netsel Marina'dan ayrılarak uzun süre antrenman turları attı.

        Hakem heyetinin rüzgara göre parkur belirlemesinin ardından yatlar sınıflarına göre start aldı.

        Sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şöyle:

        IRC-0

        1- Wings Racing (Fırat Şahin)

        2- Eker 40 (Gökhan Kiraz)

        3- Wild West (Tora Kutoğlu)

        IRC-1

        1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

        2- Parma (Evgenii Gulin)

        3- Anyway (David Tsogoev)

        IRC-2

        1- Corendon Cheese (Güney Kaptan)

        2- Ada Sailor/Adaköy Marina Cook's Club Ada (Alp Doğuoğlu)

        3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

        IRC-3

        1- Auriga (Behlül Usluoğlu)

        2- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)

        3- Looping (Yriy Sholov)

        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları, 20-21 Nisan'da yapılacak 5. ayak yarışlarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Muğla'da bahçede çıkan anız yangını söndürüldü
        Muğla'da bahçede çıkan anız yangını söndürüldü
        Bodrum FK iç sahada kayıp
        Bodrum FK iç sahada kayıp
        Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi
        Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi
        Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak
        Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak
        Bayramda tatilcilere caretta caretta uyarısı: Beslemeyin
        Bayramda tatilcilere caretta caretta uyarısı: Beslemeyin
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı
        Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı