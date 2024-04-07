Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şöyle:

Hakem heyetinin rüzgara göre parkur belirlemesinin ardından yatlar sınıflarına göre start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15'incisini düzenlediği kış trofesinin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belarus, Belçika, Fransa, Almanya, Kazakistan ve Rusya'dan 32 yelkenli yat ile 290 sporcu katıldı.

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