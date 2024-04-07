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        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 23:47 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:47
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        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

        Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı'ndan geçen ana isale hattında yaşanan patlama sonucu tonlarca su çevreye boşaldı.

        Tazyikli suyun metrelerce yukarıya yükseldiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Öte yandan, isale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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