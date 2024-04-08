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        Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

        Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:31
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        Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
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        Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma bölge trafik ekipleri, turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

        Ekipler, Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktalarında sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

        Emniyet kemeri ve sürücü belgesi kontrolü yapan ekipler sürücü ve araç içerisinde bulunan yolculara da bilgilendirici broşür dağıttı.

        Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

        Durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde emniyet kemeri kontrolü yapan trafik ekipler, yolculardan seyahat süreleri boyunca kemerlerinin takılı kalmasını, olası bir kaza durumunda emniyet kemerinin koruyucu olacağını vurguladı.

        Bayram süresince de devam edecek denetimlerde kara ekiplerine havadan helikopter ve dron desteği de verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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