Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma bölge trafik ekipleri, turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Ekipler, Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktalarında sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.