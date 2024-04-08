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        Haberler Gündem 3. Sayfa Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!

        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!

        İstanbul Avcılar'da, taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası ile görüntülenirken, polis kapsamlı araştırma ve soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:19
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        Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar!
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        İstanbul'da saldırı, saat 02.00 sıralarında, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi.

        TAKSİYE DOĞRU ATEŞ AÇTILAR

        DHA'da yer alan habere göre Omar Şhabi bindiği taksiyle giderken içinde iki kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı.

        ARAÇTAN İNİP TEKRAR TETİĞE BASTI

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        Taksi durunca saldırgan araçtan inerek ateş etmeye devam etti. Saldırıyı fark eden taksi şoförü geri giderken, saldırgan Şhabi’ye tabancayla bir kez daha ateş etti.

        SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇTI

        Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı. Taksiden inen Şhabi, ihbar üzerine gelen polis aracının önüne kendini attı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, takside birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi.

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

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