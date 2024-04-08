Film sahnelerini aratmadı! Taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar! İstanbul Avcılar'da, taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerası ile görüntülenirken, polis kapsamlı araştırma ve soruşturma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:19 facebook

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