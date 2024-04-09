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        Bodrum'da 72 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, 20'si çocuk, 72 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:40
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        Bodrum'da 72 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, 20'si çocuk, 72 kaçak göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Nisan'da saat 15.25'te Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, 3 can salı içerisindeki, 20'si çocuk, toplam 72 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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