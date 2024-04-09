Bodrum'da 72 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Nisan'da saat 15.25'te Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, 3 can salı içerisindeki, 20'si çocuk, toplam 72 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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