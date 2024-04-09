Muğla'da motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yabancı uyruklu Watkins'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Murathan Uslu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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