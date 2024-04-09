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        Muğla'da motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü, motosikletteki yabancı uyruklu yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:20
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        Muğla'da motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü, motosikletteki yabancı uyruklu yolcu yaralandı.

        Tuzla Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda Murathan Uslu'nun kullandığı 48 AEY 159 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücü Murathan Uslu ile motosikletteki yabancı uyruklu yolcu Skyler Watkins yola savruldu.

        İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Murathan Uslu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yabancı uyruklu Watkins'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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