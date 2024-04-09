Bodrum'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kapsamında ekipler şehir turu attı

Araçların geçişine eşlik eden çok sayıda motorize ekip, bayrak açtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, yunus, asayiş ve karakol ekipleri, Cevat Şakir Caddesi'nde bir araya gelerek, araçlarla korteje katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ekipler şehir turu yaptı.

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