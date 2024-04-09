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        Bodrum'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kapsamında ekipler şehir turu attı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ekipler şehir turu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:43 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:43
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        Bodrum'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kapsamında ekipler şehir turu attı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ekipler şehir turu yaptı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, yunus, asayiş ve karakol ekipleri, Cevat Şakir Caddesi'nde bir araya gelerek, araçlarla korteje katıldı.

        Belediye Meydanı, Neyzen Tevfik Caddesi ile Gümbet değirmenler istikametinde siren çalarak tur atan ekipler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Antik Tiyatro'nun önünden geçti.

        Araçların geçişine eşlik eden çok sayıda motorize ekip, bayrak açtı.

        Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgiyle izlediği kortej, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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