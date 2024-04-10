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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı

        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 00:56 Güncelleme: 10.04.2024 - 00:56
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        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
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        İHA'nın haberine göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

        Fotoğraf: İHA

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