Bodrum FK kader maçlarına çıkacak

1'inciLig'de bitime 5 maç kala 48 puanla 6'ncı basamakta yer alan Bodrum Futbol Kulübü, önümüzdeki 3 karşılaşmada hem kendi hem de alt sıraların kaderini belirleyecek. Bayramın ardından önce düşme hattında yer alan Adanaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar ardından yine kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'la evinde oynayacak. Ege ekibi 32'nci haftada ise alt sıralarda yer alan Tuzlaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bodrum FK 3 kritik maçın ardından Kocaelispor ve Göztepe (D) ile karşılaşacak. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 8'inci sırada yer alan Gençlerbirliği'nin 4 puan önünde olduklarını belirterek, "Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Önümüzde zorlu maçlar olacak. Hem alt sıraların hem de üst sıraların kaderinin belirleneceği müsabakalar oynayacağız. Biz maçlarımızı kazanıp Play-Off'ta yer almak istiyoruz" dedi.