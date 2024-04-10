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        Bodrum FK kader maçlarına çıkacak

        1'inciLig'de bitime 5 maç kala 48 puanla 6'ncı basamakta yer alan Bodrum Futbol Kulübü, önümüzdeki 3 karşılaşmada hem kendi hem de alt sıraların kaderini belirleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:07
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        Bodrum FK kader maçlarına çıkacak
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        1'inciLig'de bitime 5 maç kala 48 puanla 6'ncı basamakta yer alan Bodrum Futbol Kulübü, önümüzdeki 3 karşılaşmada hem kendi hem de alt sıraların kaderini belirleyecek. Bayramın ardından önce düşme hattında yer alan Adanaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar ardından yine kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'la evinde oynayacak. Ege ekibi 32'nci haftada ise alt sıralarda yer alan Tuzlaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bodrum FK 3 kritik maçın ardından Kocaelispor ve Göztepe (D) ile karşılaşacak. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 8'inci sırada yer alan Gençlerbirliği'nin 4 puan önünde olduklarını belirterek, "Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Önümüzde zorlu maçlar olacak. Hem alt sıraların hem de üst sıraların kaderinin belirleneceği müsabakalar oynayacağız. Biz maçlarımızı kazanıp Play-Off'ta yer almak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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