Güney Ege bayramda yerli turistle hareketlendi

DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Ege'nin incileri Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiye'deki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açtı.

Ramazan Bayramı'nın, okulların ikinci ara tatil dönemine denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu.

Bölgeye 5 Nisan'dan itibaren İngiltere'den uçak seferlerinin başlamasıyla sezona merhaba diyen turizmciler, Ramazan Bayramı'nda yerli turist yoğunluğuyla hareketlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla ve turistik ilçelerindeki konaklama tesislerinde hareketli bir bayram dönemini yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerin izlerini de taşıdığını belirten Akbıyık, Muğla'nın 250 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olduğunu aktardı.

Akbıyık, yerli turistin Muğla'yı tercih ettiğini, özellikle Bodrum, Fethiye, Datça, Marmaris, Akyaka ve Gökova'daki açık olan otel ve pansiyonların istenilen doluluğa ulaştığını ifade ederek, "Ramazan Bayramı'nı Muğla'daki oteller dolu dolu geçirecek. Turizm merkezlerinde açık olan otellerimiz istenilen doluluğa ulaştı. Denizin, kumun, doğanın, güneşin en güzel yaşandığı yer Muğla. Bayram nedeniyle yoğun bir iç turizm trafiği devam ediyor." dedi.