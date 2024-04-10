Muğla'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Canbolat ve emniyet mensupları kutlamalar çerçevesinde. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Buradaki törene Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve İl Protokol üyeleri de katıldı.

Cumhurieyet Meydanı'nda, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve emniyet mensuplarının katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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