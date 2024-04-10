Marmaris'te 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Kaya, Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana üstlendiği görevi layıkıyla yapmaya gayret gösterdiğini, huzur ve emniyetinin sağlanması için canla başla hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Alay ve emniyet mensupları kutlamalar çerçevesinde. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.

Atatürk Meydanı'nda, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve emniyet mensuplarının katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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