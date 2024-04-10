Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19 derece kaydedildiği Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar çocuklarıyla denize girip plajda güneşlenmeyi tercih etti. Uzunyalı Sahili, Yat Limanı boyunca yürüyüş yapanlar, kafelerde oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Kimi vatandaşlar alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi, kimi de Kumbahçe ve Bodrum Kalesi önünde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Bodrum ilçesinde de tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kızkumu plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler ise su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek eğlenceli zaman geçirdi.

Fethiye ilçesine gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda araç kuyruğu oluşturdu. Belcekız ile Kumburnu plajlarında güneşlenmek ve yüzmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Havanın 24 deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü bölgede bazıları da yamaç paraşütü ve su sporları yaptı.

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler denizin tadını çıkardı.