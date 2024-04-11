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        Milli dalgıç Serkan Toprak, kızıyla birlikte nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:47 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:50
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        Milli dalgıç Serkan Toprak, kızıyla birlikte nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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