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        Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybeden milli dalgıç, şampiyonaya hazırlanıyormuş

        MUĞLA'da kızıyla nefes egzersizi yaparken aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden milli dalgıç Serkan Toprak'ın (45) 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:20
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        Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybeden milli dalgıç, şampiyonaya hazırlanıyormuş
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        MUĞLA'da kızıyla nefes egzersizi yaparken aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden milli dalgıç Serkan Toprak'ın (45) 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı ortaya çıktı. Babasını şampiyonaya kendisiyle hazırlandığını belirten kızı Toprak Toprak (18), "Hedefi birinci olmaktı. Çok da iyi hazırlanıyordu. O bizim her zaman şampiyonumuz. Gönlümüzün şampiyonu" dedi.

        Balıkesir'de bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi dün Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

        Milli dalgıç Serkan Toprak’ın 7 Nisan’da Facebook hesabından, kızı Toprak ile yaptıkları bir antrenmanın videosunu paylaştığı ortaya çıktı. Babası Serkan Toprak'ı 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonasına hazırladığını söyleyen Toprak Toprak, "Hedefi orada birinci olmaktı. Çok da iyi hazırlanıyordu. Onu ben hazırlıyordum. O bizim her zaman şampiyonumuz. Gönlümüzün şampiyonu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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