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        Bodrum'da iki kardeşin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza alan sanığın gerekçeli kararı açıklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne ilişkin gerekçeli kararda, sanığın ilaç kullanmakla dahi dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:15
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        Bodrum'da iki kardeşin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza alan sanığın gerekçeli kararı açıklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne ilişkin gerekçeli kararda, sanığın ilaç kullanmakla dahi dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği belirtildi.

        Bodrum'da iki çocuğun, tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla 22 Mayıs 2023'te gözaltına alınan ilaçlamayı yapan H.K. hakkında verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

        Gerekçeli kararda sanığın ikamete gelip ilk olarak haşere ilacını kullandığı, bu ilaç ile sorunun çözülmemesi üzerine kendisine tekrar başvurulduğunda ambar biti tableti isimli tabletlerden 4 adet kullandığı, ilacın insanların olduğu yerde kullanmasının bilimsel olarak yasak ve tehlikeli olduğuna yer verilerek, sanığın bu şekilde bir ilaç kullanmakla dahi dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğine yer verildi.

        Sanığın insanların yaşadığı yerlerde hiç kullanılmaması gereken bir ilacı kullandıktan sonra gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi yapmadığının anlatıldığı kararda, sanığın belirtilen dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları neticesinde bebek U.S. ile K.S'nin Ali Tıp Kurumu raporlarında belirtildiği şekilde insektisit zehirlenmesi sonucu vefat ettikleri ifade edildi.

        Sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği sabit görülerek belirtilen suçtan mahkumiyetine karar verildiği belirtildi.

        - Olay

        Ortakent Mahallesi'nde yaşayan anne İ.S, fenalaşan çocukları 6 aylık U.S, kızı K.S. ve oğlu S.T.S'yi 20 Mayıs 2023'te hastaneye götürmüş, erkek bebek U.S. hayatını kaybetmiş, Muğla'daki hastaneye sevk edilen K.S. de bir süre sonra yaşamını yitirmişti.

        Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti H.K'nin, suçu bilinçli taksirle işlemiş olması nedeniyle 9 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar vermiş, sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri takdiri indirim nedeni olarak değerlendirerek cezayı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çevirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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