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        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde insan yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:45
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        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
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        MUĞLA’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahillerde insan yoğunluğu yaşandı. Güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, denize girerek serinledi.

        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahillere akın oldu. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu. Hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığı kent genelinde 25 derecelerde seyredeceği bildirildi.

        İstanbul’dan ailesiyle Bodrum’a tatile gelen Muammer Öksüzler, "Bayram güzel geçiyor. Hava güzel, denize girmeye gidiyoruz. Fiyatlar ve geldiğimiz otel gayet uygun. 2-3 gün daha burada kalacağız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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