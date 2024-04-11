Muğla'da yolcu otobüsleri denetlendi

Helikopter ve dronla havadan da kontrollerin yapıldığı Muğla'da denetimlerin bayram izni süresince aralıksız süreceği belirtildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik ekipleri, seyahate çıkanların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

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