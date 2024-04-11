Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

        Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi.

        Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen tatilciler, Muğla - Ula kara yolu ile Marmaris - Akyaka girişinde oluşan uzun kuyruk nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

        Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

        Oluşan uzun araç kuyrukları Anadolu Ajansı ekiplerince dronla izlendi.

        Marmaris'te turistler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi. Uzunyalı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı boyunca yürüyüş yaptı.

        Uzunyalı, İçmeler, Kızkumu Plajları'nda yoğunluk gözlendi.

        Adrenalin tutkunu turistlerde su sporları istasyonlarında paraşüt ve jet ski binerek eğlendi.

        Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerken bazılar ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

        Macera tutkunları da Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgada 1 zanlı gözaltına alındı
        Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgada 1 zanlı gözaltına alındı
        Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu
        Muğla'daki Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu
        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
        Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybeden milli dalgıç, şampiyonaya hazırl...
        Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybeden milli dalgıç, şampiyonaya hazırl...
        Bodrum'da, bayramda trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza
        Bodrum'da, bayramda trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza
        Bodrum'da iki kardeşin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza alan sanığın ge...
        Bodrum'da iki kardeşin ölümüne neden olduğu iddiasıyla ceza alan sanığın ge...