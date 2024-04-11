Fethiye'deki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Dün Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü.
Kavgada bacağından yaralanan M.K. ve Ö.K. hastaneye kaldırılmış, D.Y. ve N.S. olayda kullanılan silahla yakalanmıştı.
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