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        Fethiye'deki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 17:22 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:22
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        Fethiye'deki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Dün Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgada bacağından yaralanan M.K. ve Ö.K. hastaneye kaldırılmış, D.Y. ve N.S. olayda kullanılan silahla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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