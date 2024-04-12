Bodrum FK zorlu sınavlara hazır

1'inci Lig'de son 6 maçında sadece 1 galibiyet almasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum FK, üst üste oynayacağı 3 maçta kümede kalma mücadelesi veren takımlara rakip olacak. İlk 7'deki yerini korumak isteyen yeşil-beyazlılar, pazartesi günü Adanaspor'a konuk olduktan sonra Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor karşısında kritik sınavlara çıkacak. Bodrum FK'da cezalı Samet ve Musah Mohammed forma giyemeyecek. Ligde 48 puanla 6'ıncı sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 31 puanla düşme hattındaki Adanaspor'u yenerek deplasmanda 2'de 2 yapmak istiyor. Ligde 1 puanın bile önemli olduğu haftalara girdiklerini dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bütün takımlar için sıkıntılı bir süreçteyiz. Üçüncülük yarışıyla Play-Off yarışı son ana kadar devam edecek gibi görünüyor. Düşmeme yarışı da aynı şekilde. Düşme sıkıntısı yaşayan takımlarla oynanan maçlar kadar sıkıntılı maçlar yok" dedi.

Üst üste küme düşme korkusu yaşayan takımlarla karşılaşacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Biz de kendimizce kendi doğrularımızı ve artılarımızı sahaya yansıtacağız. Sonlar geldikçe başarılı olmak zorunda kalıyorsunuz. Motivasyonumuz iyi. Ondan yana bir sıkıntı yok. Adanaspor son 2 haftada önemli puanlar aldı. Eyüpspor'u yenip Gençlerbirliği ile berabere kaldılar. Şu anda ivmeli durumdalar, bizim için zor bir maç olacak. İyi bir oyunla 3 puan alıp dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. MUSTAFA ERDİLMAN: "OYUNUMUZUN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

Bodrum FK'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Erdilman, son 6 maçta 1 galibiyet alsalar da iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Hocamızın söylediklerini sahada en iyi şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Oyunumuzun skor anlamında karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Ligin sonuna gelindi ve alt taraf ile üst taraf arasındaki puan farkı çok az. Play-Off'a kalmamıza kesin gözüyle bakılabilir ama alt taraf yakın ve konsantrasyonumuzu düşürmüyoruz. İnşallah Adana'dan galip döneriz. Kalan 4 maçımıza da galibiyet için çıkacağız" diye konuştu.