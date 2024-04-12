Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK zorlu sınavlara hazır

        1'inci Lig'de son 6 maçında sadece 1 galibiyet almasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum FK, üst üste oynayacağı 3 maçta kümede kalma mücadelesi veren takımlara rakip olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK zorlu sınavlara hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de son 6 maçında sadece 1 galibiyet almasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum FK, üst üste oynayacağı 3 maçta kümede kalma mücadelesi veren takımlara rakip olacak. İlk 7'deki yerini korumak isteyen yeşil-beyazlılar, pazartesi günü Adanaspor'a konuk olduktan sonra Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor karşısında kritik sınavlara çıkacak. Bodrum FK'da cezalı Samet ve Musah Mohammed forma giyemeyecek. Ligde 48 puanla 6'ıncı sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 31 puanla düşme hattındaki Adanaspor'u yenerek deplasmanda 2'de 2 yapmak istiyor. Ligde 1 puanın bile önemli olduğu haftalara girdiklerini dile getiren teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bütün takımlar için sıkıntılı bir süreçteyiz. Üçüncülük yarışıyla Play-Off yarışı son ana kadar devam edecek gibi görünüyor. Düşmeme yarışı da aynı şekilde. Düşme sıkıntısı yaşayan takımlarla oynanan maçlar kadar sıkıntılı maçlar yok" dedi.

        Üst üste küme düşme korkusu yaşayan takımlarla karşılaşacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Biz de kendimizce kendi doğrularımızı ve artılarımızı sahaya yansıtacağız. Sonlar geldikçe başarılı olmak zorunda kalıyorsunuz. Motivasyonumuz iyi. Ondan yana bir sıkıntı yok. Adanaspor son 2 haftada önemli puanlar aldı. Eyüpspor'u yenip Gençlerbirliği ile berabere kaldılar. Şu anda ivmeli durumdalar, bizim için zor bir maç olacak. İyi bir oyunla 3 puan alıp dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        MUSTAFA ERDİLMAN: "OYUNUMUZUN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

        Bodrum FK'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Erdilman, son 6 maçta 1 galibiyet alsalar da iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Hocamızın söylediklerini sahada en iyi şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Oyunumuzun skor anlamında karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Ligin sonuna gelindi ve alt taraf ile üst taraf arasındaki puan farkı çok az. Play-Off'a kalmamıza kesin gözüyle bakılabilir ama alt taraf yakın ve konsantrasyonumuzu düşürmüyoruz. İnşallah Adana'dan galip döneriz. Kalan 4 maçımıza da galibiyet için çıkacağız" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - İdmandan detay

        - İsmet Taşdemir ve Mustafa Erdilman açıklama

        - Genel ve detay görüntü

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!

        Benzer Haberler

        NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        Teknede düşen İngiliz turist, Sahil Güvenlik botu ile hastaneye götürüldü
        Teknede düşen İngiliz turist, Sahil Güvenlik botu ile hastaneye götürüldü
        Muğla'da yolcu otobüsleri denetlendi
        Muğla'da yolcu otobüsleri denetlendi
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını k...
        Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını k...
        Fethiye'deki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
        Fethiye'deki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı