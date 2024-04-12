Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        DURMUŞ GENÇ - Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "sakin kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabından 2021 yılında Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlamasıyla bölgeye olan ilgi her yıl artıyor.

        Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı Deresi'nde teknelerle ve kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa kalma imkanı buluyor.

        Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen dere, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor.

        20 yıl öncesinde mütevazı bir balıkçı köyü olan Akyaka, Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmaklarında yapılan tekne gezileriyle yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

        Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti çekiyor.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla'nın turistik mahallelerinden "sakin şehir" Akyaka'nın, son yıllarda mavi bayraklı sahilde güneşlenmek, Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin birbirini sarmaladığı kıyıda gün batımını izlemek, balık tutmak, su sporları yapmak ve orman içinde bisiklet kullanmak isteyen turistlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

        Akyaka'nın doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akbıyık, "Akyaka, dağcılık, doğa yürüyüşü, bisiklet, tarih, kültür ve mimari değerler yönünden de önemli potansiyel barındırıyor." dedi.

        Akbıyık, Akyaka'nın bünyesindeki güzelliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdiklerine işaret ederek, 1,5 kilometre uzunluğundaki doğa harikası dereyi teknelerle ziyaretçilere gezdirdiklerini anlattı.

        Kadın Azmağı Deresine Tekne Turu yapan Şadi Durmaz ise deredeki suyun soğuk, sodalı ve içilebilir olduğunu aktardı.

        Burada gezinti yaparken çıplak gözle deredeki tüm canlıların görülebildiğini belirten Durmaz, "Özellikle bölgede bulunan yılan balığı ve kefalleri görebilirsiniz. NASA'nın Akyaka'nın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne geçtiğimiz yıllarda yer vermesiyle birlikte bölgeye olan ilgi her geçen yıl daha da arttı. Özellikle Ramazan Bayramı tatilinde gelen günübirlik ziyaretçi yoğunluğu bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

        - NASA'dan "Vay be... Güzelliğini yaşayın" paylaşımı

        NASA, 2021 yılının 22 Nisan Dünya Günü'nde sosyal medya hesabından ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yapmıştı.

        NASA'nın Instagram hesabından paylaşılan görüntüye "Vay be... Güzelliğini yaşayın" notu düşülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışamasın"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz

        Benzer Haberler

        Teknede düşen İngiliz turist, Sahil Güvenlik botu ile hastaneye götürüldü
        Teknede düşen İngiliz turist, Sahil Güvenlik botu ile hastaneye götürüldü
        Muğla'da yolcu otobüsleri denetlendi
        Muğla'da yolcu otobüsleri denetlendi
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını k...
        Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını k...
        Fethiye'deki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
        Fethiye'deki silahlı kavgada gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
        Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
        Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu