Bodrum'da bayramın 3'üncü gününde de sahiller dolu

MUĞLA’nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramının 3'üncü gününde de sahiller tatilcilerle doldu. Son dakika rezervasyonlarıyla ilçedeki açık olan otellerdeki doluluğun yüzde 90’a ulaştığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Tüm kafeterya, restoran ve barlarımız doldu. Bu da esnafımıza can simidi oldu" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da Ramazan Bayramı'nın 3’üncü gününde tatilcilerin yoğunluğu sürüyor. Kentte hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçülüyor. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak gibi noktalarda plajlar tatilcilerle doldu. Bayram tatilinde Bodrum’u tercih eden tatilcilerin bazıları denize girerek serinleyip, kumsalda güneşlenirken, bazıları da manzaranın keyfini çıkararak yürüyüş yapmayı tercih etti.

'ESNAFIMIZ VE OTELLERİMİZ SEZONA GÜZEL BAŞLADI' Bayram kapsamında sezona iyi başlanıldığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Havaların da iyi gitmesiyle beraber bu durum biz turizmcilerde heyecan yarattı. Açık olan oteller genel anlamda yüzde 90 doluluğa ulaştı. Son dakika rezervasyonları aldığımız için Bodrum olarak hazırdık. Şu ana kadar otellerimizde sıkıntı yaşanmadı. Herkes mutlu bir şekilde tatillerini yapıp bu hafta sonu itibariyle gelmiş oldukları şehirlere dönmüş olacaklar. Kentimizdeki tüm kafe, restoran ve barlarımız da doldu. Bu da esnaflarımıza can simidi oldu. Sezon başlangıcı olarak bir heyecan olmuş oldu. Esnafımız ve otellerimiz güzel bir sezona başlamış oldu" dedi.