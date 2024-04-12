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        Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:55
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        Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Batuhan Kaplan'ın (15) Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangını söndürme havuzuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çocuğun cansız bedenin bulunamaması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama ekibi yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla havuzdan çıkarılan çocuğun cenazesi morga gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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