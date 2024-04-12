Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Batuhan Kaplan'ın (15) Dereköy Mahallesi'ndeki orman yangını söndürme havuzuna düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çocuğun cansız bedenin bulunamaması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla havuzdan çıkarılan çocuğun cenazesi morga gönderildi.
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