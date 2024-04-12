Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzenin deneme amacıyla fırlatıldığını bildirdi
Giriş: 12.04.2024 - 22:36 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:38
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kapustin Yar poligonunda kıtalararası balistik füze, deneme amacıyla başarıyla fırlatıldı. Bu, devletin füze sistemi deneme programı kapsamında gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "denemenin amacına ulaşıldığı ve Rus füzelerinin etkinliği gösterdiği" kaydedildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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