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        Haberler Dünya Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı - Dünya haberleri

        Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

        Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzenin deneme amacıyla fırlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:36 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:38
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        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kapustin Yar poligonunda kıtalararası balistik füze, deneme amacıyla başarıyla fırlatıldı. Bu, devletin füze sistemi deneme programı kapsamında gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, "denemenin amacına ulaşıldığı ve Rus füzelerinin etkinliği gösterdiği" kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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