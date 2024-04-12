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        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu

        MUĞLA'nın turistik Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ni gören seyir alanında fotoğraf çektirmek isteyenler tatilciler, Ölüdeniz yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 12.04.2024 - 19:15
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        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu
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        MUĞLA'nın turistik Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'ni gören seyir alanında fotoğraf çektirmek isteyenler tatilciler, Ölüdeniz yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Havadan görüntülenen yolda araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

        Bayram tatili nedeniyle Fethiye sahillerinde yoğunluk yaşanıyor. Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahiline gitmek isteyen tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Normal zamanlarda 15-20 dakika da ulaşılabilen sahile yoğunluk nedeniyle bu süre 1 saate kadar çıktı. Tarihi Rum Evleri'nin bulunduğu Kayaköy'e ise araç trafiğinde yaşanan sıkışma nedeniyle saatlerce giriş ve çıkış yapılamadı. Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde Kelebekler Vadisi'ni gören kayalıklar da üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Tatilcilerin yolun kenarına bıraktığı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yol boyu park eden onlarca araç havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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