Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti

        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti

        Dünyanın en ünlü moda tasarımcılarından biri olan İtalyan iş insanı Roberto Cavalli, 83 yaşında Floransa'da hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 03:03 Güncelleme: 13.04.2024 - 03:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı ve iş insanı Roberto Cavalli'nin, 83 yaşında Floransa'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; Cavalli'nin kurucusu olduğu "Roberto Cavalli Masion" şirketinden dün akşam yapılan açıklamada, ünlü modacının hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, Cavalli'nin, memleketi Floransa'da mütevazi şekilde başladığı moda kariyerinde, sevilen ve sayılan, dünya çapında tanınan bir isim olmayı başardığı ifade edildi.

        İtalyan basınında çıkan haberlerde de Cavalli'nin bir süredir tedavi gördüğü ve son günlerde durumunun ağırlaştığı kaydedildi.

        Moda tasarımcısı olarak benimsediği gösterişli tarzıyla her dönem dikkati çeken Cavalli, ünlü isimlerin tercih ettiği ikonik bir marka durumundaydı. Roberto Cavalli, tasarımlarında egzotik hayvan baskılarına yer vermesiyle de biliniyordu.

        15 Kasım 1940'ta Floransa dünyaya gelen Roberto Cavalli, Nazilerin babasını öldürmesi sebebiyle henüz 4 yaşındayken yetim kalmıştı. Cavalli, geçen yıl 82 yaşındayken 6. kez baba olmuştu.

        İTALYA BAŞBAKANI MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yayımladığı taziye mesajında, "Roberto Cavalli'nin vefatıyla İtalya ve moda dünyası büyük bir girişimci ve yenilikçiyi kaybetti. Onun adı her zaman ve her yerde stil ile eş anlamlı kalacaktır. Sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Roberto Cavalli
        #italya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!