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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!

        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!

        İstanbul Pendik'te, eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı 60 yaşındaki İkrami Güler'i döverek öldürdü. Karanlık ile dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Selda Uzan, Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. Olayla ilgili iki şüpheli de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:39
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        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
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        İstanbul'da olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında, Pendik'teki Doğu Mahallesinde meydana geldi.

        EŞİ VE ARKADAŞIYLA ALKOL ALDI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le (60) birlikte alkol almak için eve geldiler.

        SARKINTILIK YAPTI İDDİASI

        Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavabodayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti.

        ÖLDÜRDÜ, SEVGİLİSİYLE MEZARLIĞA BIRAKTI

        Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık, Selda Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

        ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

        Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        CİNAYETTEN SONRA EVDE YAKALANDILAR

        Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

        "BAĞIRIŞMA SESLERİ DUYDUM"

        Mahalle sakini Fatih Aydın, "Saat 02.00 sıralarında bağrışma sesleri duydum. Kadın herhâlde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksör gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.

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