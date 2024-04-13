Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor'un konuğu Isparta

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 40 puanla iddiasız 12'nci sırada yer alarak şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başlayan Fethiyespor yarın Isparta 32 Spor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor'un konuğu Isparta
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 40 puanla iddiasız 12'nci sırada yer alarak şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başlayan Fethiyespor yarın Isparta 32 Spor'u konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Isparta temsilcisi son 4 hafta öncesi 53 puanla adını Play-Off'a yazdırmaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Ünlü moda tasarımcısı Roberto Cavalli hayatını kaybetti
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğuldu
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna giren çocuk boğuldu
        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu
        Kelebekler Vadisi'nde manzara kuyruğu
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü
        Muğla'da yangın söndürme havuzuna düşen çocuk öldü
        Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı
        Flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'nda moloz yığınları
        Flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'nda moloz yığınları