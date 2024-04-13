Fethiyespor'un konuğu Isparta
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 40 puanla iddiasız 12'nci sırada yer alarak şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başlayan Fethiyespor yarın Isparta 32 Spor'u konuk edecek.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 40 puanla iddiasız 12'nci sırada yer alarak şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başlayan Fethiyespor yarın Isparta 32 Spor'u konuk edecek. İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Isparta temsilcisi son 4 hafta öncesi 53 puanla adını Play-Off'a yazdırmaya çalışıyor.
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